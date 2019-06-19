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Конституционный суд Австрии отклонил запрет на курение в барах и ресторанах

Политика

Суд рекомендует законодательной власти учесть интересы обеих сторон спора вокруг курения

Вена, 19 июня 2019, 09:35 — REGNUM  Курение в местах общественного питания в Австрии не должно быть запрещено. Такое решение 18 июня вынес Конституционный суд Австрии, пишет газета Kronen Zeitung.

Суд отклонил ходатайство правительства Вены о законе о защите некурящих от табачного дыма. Суд не увидел превышения свободы действий законодателей из числа правых популистов, в 2018 году отклонивших законопроект о запрете курения в барах, ресторанах и кафе. Судьи рекомендовали законодательной власти при поиске решения соблюсти интересы обеих сторон — тех, кто нуждается в защите от табачного дыма, в том числе работников заведений, но также и курящих гостей.

Тем не менее Австрийская народная партия намерена бороться за запрет курения. Продвигаемая ею инициатива предполагает введение запрета с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года парламент Австрии отклонил законопроект о запрете курения в местах общественного питания. Был принят лишь запрет на курение в автомобилях в присутствии детей.

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Политическая жизнь Австрии
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