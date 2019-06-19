Индонезийско-британский партнерский форум прошел в Лондоне

Лондон, , 09:28 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в партнерском двустороннем форуме в Лондоне, сообщает Sindonews.

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, форум является подтверждением стратегического партнерства между Индонезией и Великобританией.

«Индонезийско-британский партнерский форум подтверждает приверженность двух стран укреплению двусторонних партнерских отношений в будущем», — говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Индонезии.

В Лондоне Ретно Марсуди вместе с министром образования и культуры Индонезии Мухаджиром Эффенди встретилась с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Лидингтоном и министром по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Марком Филдом.

«Приоритетное внимание уделялось расширению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, образования и кибербезопасности», — отметила глава МИД Индонезии.

Стороны также обсудили другие приоритетные сектора сотрудничества, такие как экономическое и торговое партнерство между государствами после запланированного выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС).

Великобритания подтвердила положение Индонезии как стратегического партнера Соединенного Королевства, особенно в решении проблемы искоренения терроризма и проблем изменения климата.

В качестве формы реализации приоритетного сотрудничества был подписан меморандум о взаимопонимании в области морского сотрудничества, в рамках которого будет создан двусторонний морской форум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии Моаззам Малик заявил, что официальный Лондон планирует укрепить партнерские отношения с Индонезией как на национальном, так и на уровнях провинций.

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