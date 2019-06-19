Вице-губернатор Аляски: штат настроен на сотрудничество с РФ

Джуно , США, , 09:28 — REGNUM Власти американского штата Аляска нацелены на выстраивание отношений и развитие сотрудничества с Россией. Об этом заявил вице-губернатор штата Кевин Мейер в ходе встречи с российским послом в США Анатолием Антоновым, передает RT.

Антонов совершил рабочий визит в город Джуно, где встретился с Мейером. Дипломат подарил приёмной дочери Мейера, ранее жившей в Костроме, книгу Александра Пушкина на русском языке.

Мейер напомнил, что самый северный штат США находится очень близко к России, в Арктическом регионе, и у двух сторон много общего. Эти аспекты подробно обсуждались на встрече, добавил он.

Отмечается, что Антонов пригласил Мейера на ряд конференций, посвященных обсуждению экономического развития в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал себя наиболее жёстким по отношению к РФ среди всех американских лидеров. Он заявил, что за два с половиной года своего президентства укрепил вооружённые силы США, ужесточил санкционное давление на Москву и смог создать «серьёзную конкуренцию» России в Европе, предложив альтернативные поставки энергоносителей.

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