Эрбиль, Ирак, , 09:20 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с представителями ООН, ответственными за борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 18 июня сообщает Kurdistan.ru.

Прибывшие в Эрбиль дипломаты подчеркнули высокую роль курдов в борьбе с терроризмом в Ираке, а также обсудили дальнейшие усилия по окончательному искоренению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.

Барзани поблагодарил представителей ООН за их инициативу, заявив о готовности оказать все необходимое содействие в расследовании преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Масуд Барзани, несмотря на то, что сложил с себя полномочия президента Иракского Курдистана и передал лидерство в регионе своим наследникам, по-прежнему остается наиболее влиятельным курдским политиком, от решений которого зависит многое в курдской автономии.

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