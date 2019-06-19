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На Сахалине растёт количество претендентов на пост губернатора

Политика

Уже 7 человек хотят возглавить островной регион

Южно-Сахалинск, 19 июня 2019, 09:47 — REGNUM  На Сахалине количество желающих стать губернатором увеличивается с каждым днём. Сегодня список претендентов пополнился ещё одним соискателем, точнее — соискательницей: к гонке присоединилась адвокат Екатерина Толмачева. Она — самовыдвиженец и не состоит ни в какой партии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Не замеченный ранее в политике адвокат Екатерина Толмачёва 1981 года рождения впервые, как сообщило ИА Сахалин. Инфо, впервые заявила о намерении идти на выборы сразу после преждевременного ухода с поста экс-главы региона Олега Кожемяко и в связи с промедлением Кремля с назначением врио губернатора. Она написала письмо президенту России Владимиру Путину и призвала сахалинцев и курильчан поддержать её кандидатуру. В сети она выложила скриншот титульной страницы собственной программы, ориентированной на развитие потенциала человека.

Екатерина Толмачёва — уже третий кандидат, который идёт на выборы без поддержки какой-либо партии. В таком же формате выступает и член КПРФ Светлана Иванова, не принявшая во внимание выдвижение партией депутата ГД РФ Алексея Корниенко и врио губернатора Валерий Лимаренко, единоросса, самовыдвиженца, при том, что ЕР на островах заявила о намерении его поддерживать.

Всего же на сегодняшний день на кресло губернатора Сахалинской области претендуют 7 человек: Лимаренко, Иванова, Толмачева, Корниенко, выдвиженец от «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, от ЛДПР — Дмитрий Флеер, от ещё одной партии коммунистического блока, КПСС, Дмитрий Кочергин. Ожидается выдвижение справедливоросса Александра Анистратова, он уже сдал документы в избирком, а также единоросса-самовыдвиженца Евгения Лотина, который документы пока не подавал.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Сахалина пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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