Под видом санрубок: в Хакасии – скандал вокруг уничтожения кедра

р-н Таштыпский, Хакасия, , 09:09 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии «чёрные» лесорубы подчистую вырубают кедр. Тревогу забили представители коренного народа — шорцы, а также местные депутаты.

По их словам, кедр незаконно добывается под видом санитарных рубок, древесина вывозится в Китай, передаёт «Республиканская телевизионная сеть».

"В прошлом году госзаказ санитарных рубок ухода, прореживания составил 15 тысяч кубических метров. В этом году динамика уже, госзаказ — 27 тысяч. Уточняю, что госзаказ — это не только лес, возможность его рубить, но это еще и государственные деньги. То есть, под прикрытием липового лесопатологического заключениях хороший лес рубится и вывозится за границу», — цитирует РТС депутата райсовета Таштыпского района Александра Исакова.

Приводятся данные, что на сегодняшний день в Таштыпском районе Хакасии девять арендаторов лесного фонда, больший процент всех заготовок приходится на их долю. Также есть конкурирующие между собой лесничества и «Таштыплессервис».

Нарушения фиксируются и в ходе высадок. Ранее комиссия в ходе проверки обнаружила под снегом брошенные саженцы вполне здорового кедра.

Шорцы убеждены, что кедр и сосну высочайшего качества везут в Китай под видом мусора.

По словам специалиста по связям с общественностью Хакасской таможни Марины Фишер, в текущем году в ходе таможенного контроля абаканский таможенный пост выявил более 20 случаев представления недостоверных сведений. Лесоматериалы вывозились в 17 стран мира, около 60% лесоматериала экспортировалось в Китай.

Судя по всему, шорцы в Таштыпском районе Хакасии настроены решительно. Чтобы отстоять от вырубки орехово-промысловую зону, они заняты поисками независимого эксперта по санитарным рубкам и рубкам ухода.

«У нас есть спорный квартал № 85 и другие, которые попали в госзаказ по санитарным рубкам на 2019 год. Мы пытаемся остановить рубку леса в этих кварталах», — цитирует 19rus.info руководителя Матурской шорской общины «Талай Суг» Светлану Чебодаеву.

Возможно, восстановить справедливость поможет новый закон о запрете рубок в орехово-промысловой зоне, который вступает в силу 1 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в лесной отрасли Красноярского края. Председатель Счётной палаты региона Татьяна Давыденко заявила о криминализации этой отрасли, в свою очередь, власти края обвинили Давыденко в отстаивании своих интересов, связанных с семейным бизнесом. Прокуратура проверяет доводы обеих сторон.

Читайте также: В Красноярском крае — скандал: лес «утекает», губернатор «обескуражен»

Читайте также: «Наглость и цинизм»: красноярский губернатор ответил на заявления главы СП