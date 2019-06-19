Татьяна Москалькова ответит на вопросы депутатов Госдумы 17 июля

Москва, , 09:01 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчитается о работе перед Государственной думой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, Совет Думы обсудит вопрос и включении в повестку пленарного заседания выступление Мокальковой.

Отчет о деятельности омбудсмена за 2018 год парламентарии планируют заслушать на заседании 17 июля.

Вместе с тем ранее состоялась традиционная встреча президента РФ и уполномоченного по правам человека. Омбудсмен сообщила о том, что в 2018 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 38 тыс. 650 обращений. Таким образом, число обращений снизилось почти на 4 тыс. по сравнению с 2017 годом.

Тенденция не связана с сокращением проблем у граждан РФ, уполномоченный пользовался новым инструментарием, в частности, видеоконференцсвязью. В основном к Москальковой обращались «валютные ипотечники».

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