Среда, 19 Июня 2019 года
09:02:03 МСК

Татьяна Москалькова ответит на вопросы депутатов Госдумы 17 июля

Политика

И подведет итоги за 2018 год

Москва, 19 июня 2019, 09:01 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчитается о работе перед Государственной думой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, Совет Думы обсудит вопрос и включении в повестку пленарного заседания выступление Мокальковой.

Отчет о деятельности омбудсмена за 2018 год парламентарии планируют заслушать на заседании 17 июля.

Вместе с тем ранее состоялась традиционная встреча президента РФ и уполномоченного по правам человека. Омбудсмен сообщила о том, что в 2018 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 38 тыс. 650 обращений. Таким образом, число обращений снизилось почти на 4 тыс. по сравнению с 2017 годом.

Тенденция не связана с сокращением проблем у граждан РФ, уполномоченный пользовался новым инструментарием, в частности, видеоконференцсвязью. В основном к Москальковой обращались «валютные ипотечники».

Читайте также: Москалькова: Количество обращений граждан снизилось на 4 тысячи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность уполномоченного по правам человека в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить