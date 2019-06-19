Среда, 19 Июня 2019 года
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Соратник Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Политика

«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней»

Киев, 19 июня 2019, 09:05 — REGNUM  Украина будет «возвращать Донбасс» не оружием, а словом, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщило 19 июня информационное агентство «УНИАН».

"Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием — информационно доносить до «временно оккупированных территорий» и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтоб они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны», — рассказал он.

Напомним, многие эксперты считают риторику президента Украины Владимира Зеленского в отношении Донбасса неотличимой от риторики его предшественника Петра Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что Украина не будет вести прямых переговоров с Донбассом.

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Война в Донбассе
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