Помпео направил Ирану личное предупреждение — СМИ

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео направил властям Ирана личное предупреждение о том, что гибель хотя бы одного американского военного приведет к немедленному ответу со стороны Соединенных Штатов, сообщает The Washington Post.

По данным издания, соответствующее предупреждение было сделано во время его визита в Багдад в мае 2019 года после того, как поступили разведданные о возможном нападении подконтрольных Ирану сил на американских военнослужащих.

«Помпео передал иракским лидерам сообщение о том, что хоть одна американская смерть заставит США нанести ответный удар», — пишет издание, утверждая, что Помпео сделал это заявление с уверенностью, что оно будет передано Тегерану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня США подтвердили планы по отправке дополнительно 1000 военных на Ближний Восток. В Пентагоне отметили, что дополнительный контингент армии США направляется в регион «в оборонительных целях», «для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов».

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