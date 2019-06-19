Лидер австрийских социал-демократов заявила о своих канцлерских амбициях

Вена, , 08:43 — REGNUM В преддверии внеочередных парламентских выборов австрийские партии перешли в режим избирательной кампании. Председатель Социал-демократической партии Памела Рeнди-Вагнер с оптимизмом заявила о своих канцлерских амбициях на встрече руководства партии в штаб-квартире 18 июня, пишет газета Kronen Zeitug.

«Я совершенно четко выступаю с амбицией завоевать как можно больше доверия и стать первой избранной женщиной-канцлером», — заявила она.

13 июля партия намерена провести партийный совет, на котором будет принята предвыборная программа и список кандидатов. 48-летняя Ренди-Вагнер возглавляет партию с ноября 2018 года. В 2017 году она занимала пост министра здравоохранения и по делам женщин. Австрийская социал-демократическая партия находится на втором месте по числу избирателей.

Внеочередные выборы в Австрии пройдут в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, после внезапной отставки Себастьяна Курца с поста канцлера временное правительство по указанию федерального президента возглавила бывший председатель Конституционного суда, беспартийная Бригитте Бирляйн. Социал-демократическая партия находилась в оппозиции к прежнему «бирюзово-голубому» правительству Австрии, находившемуся у власти с декабря 2017 до середины мая 2019 года.

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