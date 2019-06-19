На кресло губернатора Забайкалья претендуют уже шесть кандидатов

Чита, , 08:39 — REGNUM На должность губернатора Забайкальского края претендуют уже шестеро кандидатов. Как сообщает ИА «Чита.ру», помимо врио губернатора Александра Осипова, документы в региональный избирком подали представители нескольких партий и самовыдвиженцы.

В частности, сегодня, 19 июня, стало известно о самовыдвижении менеджера МТС АО «Забайкалье» Александра Сущих. В 2013 году он уже участвовал в избирательной кампании в Законодательное собрание Забайкалья от партии «Союз труда». Как пояснила секретарь избиркома Алёна Почиковская, для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом, Сущих предстоит до 5 июля собрать 4 004 подписи жителей Забайкалья и получить поддержку 349 муниципальных депутатов и глав.

Ранее о своём намерении стать губернатором заявляли: коммунист Юрий Гайдук, самовыдвиженец Георгий Родионов, член регионального отделения партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков, председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе и директор по развитию бизнеса в компании «Зелёный мир плюс» Яна Шпак.

Напомним, кресло губернатора Забайкальского края стало вакантным с осени 2018 года, после добровольной отставки Натальи Ждановой, руководившей регионом около двух лет. Врио губернатора стал Александр Осипов — бывший первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока. 7 июня 2019 года он известил о том, что идёт на губернаторские выборы как самовыдвиженец.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Забайкалья объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец