Шиитский лидер Муктада ас-Садр выдвинул ультиматум властям Ирака

Багдад, , 09:13 — REGNUM Влиятельный шиитский лидер Ирака, глава политического блока «Сайрун» Муктада ас-Садр выдвинул ультиматум властям страны, об этом 17 июня сообщает Reuters.

Политик потребовал от руководства государства в течение 10 дней сформировать правительство, иначе ориентирующиеся на него силы займут иную позицию в их отношении.

«Я призываю все политические силы оказать воздействие на премьер-министра с целью скорейшего формирования правительства. Если это не будет сделано в течение 10 дней, мы займем другую позицию», — говорится в заявлении ас-Садра.

Шиитский лидер также подчеркнул, что «другая позиция» хорошо известна властям страны. Вероятно, имеется ввиду вывод людей на улицы.

Как передавало ИА REGNUM, парламентские выборы в Ираке состоялись еще в мае 2018 года, однако из-за противоречий между шиитскими и суннитскими фракциями, сформировать правительством до сих пор не удалось.

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