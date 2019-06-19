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Хабаровский губернатор внёс законопроект о прямых выборах глав районов

Политика

«Главы должны отвечать перед жителями, а не перед депутатами»

Хабаровский губернатор внёс законопроект о прямых выборах глав районов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Хабаровск, 19 июня 2019, 08:35 — REGNUM  Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал внёс в Законодательную думу региона законопроект о возвращении прямых выборов глав районов. По мнению Фургала, главы должны отвечать перед всеми жителями, а не перед депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня внёс в Краевую думу законопроект о прямых выборах глав районов. Считаю, что как губернатора и мэра, так и руководителей районных администраций должны выбирать сами жители. Когда тебя избирают несколько тысяч человек, а не одно собрание депутатов, ты по-настоящему чувствуешь свою ответственность за всё происходящее на вверенной тебе территории. В любом случае — сейчас решение за краевыми депутатами», — написал Сергей Фургал на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, идея о возврате прямых выборов глав районов Сергею Фургалу пришла, по его словам, во время поездок по муниципалитетам. Бывает, как отметил губернатор, что в районе и проблем особых нет, а люди просто видеть не хотят главу, которого не выбирали.

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Назначение глав муниципальных образований
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