Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Киев, , 08:27 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 18 июня на своём Telegram-канале.

Он подал заявление, в котором рассказал о фальсификации подозреваемыми документов о формировании коалиции депутатских фракций в парламенте и незаконном назначении членов правительства Украины.

«В результате таких действий был реализован преступный план, направленный на получение группой лиц власти и полномочий вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват власти», — сказано в заявлении.

Речь идёт о событиях 2016 года, когда в коалиции депутатских фракций «Европейская Украина» осталось 217 депутатов Рады, то есть меньше парламентского большинства, 226 депутатов. Несмотря на это, не были назначены внеочередные выборы в Верховную раду и украинский парламент продолжил работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов заявил, что не существует никаких препятствий для ареста имущества экс-президента Порошенко.

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