Конфликт в Мьянме: правозащитники призвали главу ООН уйти в отставку

Нейпьидо, , 08:22 — REGNUM Правозащитная группа, отстаивающая интересы народности рохинджа, призвала генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша уйти в отставку, об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Организация «Свободная коалиция рохинджа» утверждает, что руководство ООН не справилось с задачей по противодействию геноциду указанной народности, в результате чего пострадали тысячи граждан Мьянмы.

Внутренний конфликт в стране начался в августе 2017 года, когда боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Официальный Нейпьидо отвергает обвинения как в геноциде рохинджа, так и в менее тяжких обвинениях в свой адрес, подчеркивая, что шумиха вокруг ситуации в стране инспирирована ангажированными СМИ.

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