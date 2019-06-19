«В СССР люди достигли всего своим трудом, а на Западе цвели торгаши»: Кедми

Москва, , 08:13 — REGNUM Советские граждане всего достигали своим трудом, а потом пришли торгаши и уничтожили интеллигенцию, приблизив жизнь в России к тому бессмысленному существованию, которое сложилось на Западе, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В Советском Союзе люди достигали всё своим трудом. Не все, но в большей степени, чем на Западе… Они не становились миллионерами, но они продвигались, как это было принято в той стране, в том обществе. Я вырос в обществе, и это сохранилось на всю жизнь… Среди всех знакомых моих родителей никогда не было ни одного продавца, ни одного торгаша, ни одного спекулянта. У меня с детства отвращение к людям, презрение, которые ставят своей целью заработать побольше», — заявил Кедми.

По его словам, именно на этих принципах жило советское общество и именно такова была советская интеллигенция, которую потом торгаши и лавочники растоптали в пыль в 90-е годы в России, когда они собою заменили всю интеллигенцию, навязав принципы существования в парадигме социального дарвинизма.

«Одно из самых больших разочарований бывших советских, переехавших на Запад, — а жизнь-то пустая, а с людьми говорить не о чем, а их кругозор минимальный, а их культура на нулевом уровне, потому что они всегда занимались только одним — натаскиванием, чтобы зарабатывать деньги», — закончил мысль эксперт.

Отметим, что наиважнейшую роль в уничтожении Советского Союза сыграла его же интеллигенция, которая хоть и вышла из народа, но затем оторвалась от него, превратившись из его слуги в народофобческую прослойку общества в существенной ее части. При этом, если особо элитная часть интеллигенции получила материальные дивиденды от уничтожения собственного государства, то учителя, врачи, ученые и прочие в массе своей были погружены в пучину унизительного прозябания, а все сферы, за которые они отвечают — в деградацию.