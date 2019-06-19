Эрдоган посетил молебен в Стамбуле по поводу кончины Мохаммеда Мурси

Стамбул, Турция, , 08:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил молебен в Стамбуле, посвященный смерти бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси, об этом 18 июня сообщает Al Jazeera.

Авторитетная религиозная организация Турции Диянет призвала к проведению заочных поминальных акциях по всем провинциям страны, в результате чего к молитвами присоединились тысячи людей.

Эрдоган назвал Мурси мучеником и обвинил власти Египта в тирании, а также в смерти экс-главы государства. Глава Турции не верит в смерть от естественных причин.

«Я не верю, что это была естественная смерть», — подчеркнул глава турецкого государства.

Как передавало ИА REGNUM, бывший президент Мохаммед Мурси скончался в зале каирского суда в Египте во время судебного слушания по его делу. Он потерял сознание, после чего врачи констатировали его смерть.

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