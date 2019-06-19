Среда, 19 Июня 2019 года
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Евросоюз выделил Украине более €29 млн на реализацию реформ

Политика

Речь идет о налоговых и таможенных реформах

Брюссель, 19 июня 2019, 07:51 — REGNUM  Европейский союз выделил Украине 29,5 млн евро на проведение ряда реформ. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

В частности речь идёт о налоговых и таможенных реформах. Часть средств пойдет на развитие потенциала по управлению государственными ресурсами.

Сообщается также, что средства выделены в рамках программы по управлению государственными финансами на Украине, которая называется EU4PFM. Общий фонд программы составляет 55 млн евро. В украинском ведомстве уточнили, что окончание реализации программы запланировано на 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное ведомство Соединённых Штатов собирается выделить $250 млн на дополнительную подготовку вооруженных сил Украины.

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