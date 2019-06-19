К развитию Дальнего Востока нужно подходить системно и с деньгами: мнение

Якутск, , 08:11 — REGNUM Национальная программа развития Дальнего Востока нужна, но она должна быть сформулирована так, чтобы принимать во внимание специфику регионов ДФО. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя внесение национальной программы развития Дальнего Востока в правительство РФ.

Читайте также: Национальная программа развития ДФО внесена в правительство России

«Программа в любом случае нужна для системного развития. Сколько ни говорят об уходе от пятилетнего плана — плановую экономику ругали, ругали — но всё равно план необходим, и какие-то задачи в любом случае нужны, рука рынка сама это не отрегулирует, — отметил эксперт. — Но эту программу нужно разрабатывать очень внимательно, так как Дальний Восток — огромный и малонаселённый. При этом каждый дальневосточный регион имеет свою специфику».

Андрей Данилов обратил внимание на то, что информация о программе подаётся не с теми приоритетами, с какими нужно. Так, при перечислении того, что в неё будет входить, только на последнем месте написано о развитии инфраструктуры и транспортной доступности, а сначала идёт перечисление — полезные ископаемые, промышленность, рыбопромышленность.

«Значит, программа будет основана на использовании дальневосточных природных ресурсов, — предполагает политолог. — Но в первую очередь нам же нужна доступность, чтобы развивать всё это. Должна создаваться инфраструктура, которая осилит всю эту промышленность. Инфраструктуру нужно выставить на первый план, и продумывать все моменты, так как действия влекут за собой последствия. К примеру, перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток: в Хабаровске недвижимость в цене упала, а во Владивостоке — наоборот, повысилась, и это мало кто прогнозировал».

Читайте также: Нацпрограмма развития ДФО: от асфальта до бесплатных билетов в Москву

Эксперт подчёркивает, что поддерживает развитие промышленности, но обращает внимание на то, что этот процесс не должен наносить ущерба коренным народам Дальнего Востока.

«Поэтому нужно очень системно подходить к развитию Дальнего Востока и перенять советский опыт. Чтобы было жильё или возможность его купить, низкая ипотека под 3−5%, рабочие места и, в конце концов, обеспеченность товарами народного потребления. Если мы возьмём севера, то увидим, что там килограмм мандаринов стоит тысячу рублей, просто дикие цены. Если машина с фруктами под Новый год не придёт, то жители отдалённых районов будут встречать его только со строганиной. Ну и при этом необходимо учитывать права коренного населения. Надо заботиться о том, чтобы их традиционные виды хозяйственной деятельности не пропадали. А если хотят развивать здесь бизнес и привлекать сюда людей, нужно создать выгодные условия ещё и для бизнеса, и для людей. Ну и, конечно, если мы говорим только о добывающей промышленности, то эти монопосёлки, которые зациклены только на добыче-продаже чего-либо — они рано или поздно закроются. Поэтому мы должны развивать не только добывающее, но и перерабатывающее производство и ставить конкретных специалистов. А то в последнее время прижилась практика, когда назначают руководителями на серьёзные предприятия детей чиновников, и это чревато последствиями», — отметил Андрей Данилов.

Он также констатировал, что на реализацию национальной программы ДФО понадобятся средства: «Нужно думать, как в бюджете найти деньги». Стоит, по мнению эксперта, также предусмотреть для дальневосточников налоговые послабления с целью стимуляции экономики ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что национальная программа по развитию ДФО до 2025 года будет утверждена президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Документ внесён в правительство РФ.