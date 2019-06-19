Среда, 19 Июня 2019 года
07:56:25 МСК

Турецкая операция «Коготь»: в Ираке призвали переселять курдские деревни

Политика

С середины мая столкновения между враждующими сторонами значительно усилились

Багдад, 19 июня 2019, 07:44 — REGNUM  Глава администрации района Сидакан в Иракском Курдистане Эсан Чалаби заявил о необходимости эвакуации порядка 20 курдских деревень из-за продолжающихся столкновений между Рабочей партией Курдистана (РПК) и военными Турции, об этом 18 июня сообщает Kurdistan.ru.

Чиновник подверг критике как Анкару, так и курдских повстанцев, боевые действия между которыми угрожают жизням местных жителей.

По словам Чалаби, с середины мая столкновения между враждующими сторонами значительно усилились.

Напомним, вооруженные силы Турции, начиная с середины мая 2019 года, проводят спецоперацию «Коготь» на территории Ирака, направленную на обезвреживание членов РПК, имеющих на данной территории свои базы.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции обезвредили 76 членов РПК в Ираке во время операции «Коготь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить