Правительство Германии выделит средства на покупку четырех новых самолетов

Берлин, , 07:34 — REGNUM Власти Германии внепланово выделят €240 млн на покупку четырех новых самолетов, предназначенных для перевозки членов правительства и парламента, передает канал n-tv 19 июня.

В течение этого лета планируется покупка четырех самолетов средней дальности канадского авиапроизводителя Bombardier. Министерство обороны подчеркивает, что без этой сделки бундесвер не может гарантировать безопасность перелетов членов правительства. Кроме того, потребность в авиаперевозках чиновников возрастет во второй половине 2020 года, когда Германия займет место председателя Совета Европейского союза.

Этой весной были повреждены два самолета Bombardier германского правительства. Один пострадал при неудачной экстренной посадке, в другой на взлетно-посадочной полосе въехал легковой автомобиль. Как сообщало ИА REGNUM, целая череда неудач преследовала правительственные самолеты в минувшие два года. Самым крупным происшествием стала экстренная посадка самолета канцлера Ангелы Меркель из-за потери радиосвязи с землей, в результате чего германская делегация опоздала на саммит «Большой двадцатки» в Аргентине.

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