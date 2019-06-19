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Глава МИД Франции призвал к защите подводного культурного наследия

Политика

Международная конференция по охране подводного культурного наследия проходит в Бресте с 17 по 19 июня

Минск, 19 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле открыл международную конференцию по охране подводного культурного наследия в Бресте (17−19 июня), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция намерена и впредь прилагать усилия по повышению осведомленности международных участников о защите подводного наследия и о широкой приверженности Конвенции 2001 года», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан призвал к защите подводного культурного наследия и подчеркнул необходимость противостояния коллективным угрозам подводного наследия: мародерству, промышленной деятельности, интенсивной эксплуатации рыбных ресурсов.

В связи с этим глава МИД страны напомнил о важности Конвенции 2001 года об охране подводного культурного наследия и ту роль, которую ЮНЕСКО играет в этих вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Париже прошли переговоры главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с генеральным директором ЮНЕСКО и бывшим министром культуры Франции Одри Азуле.

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