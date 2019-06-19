В Минводах открыли памятник расстрелянным нацистами 7,5 тысячи евреев

Минеральные Воды, Ставропольский край, , 06:26 — REGNUM 18 июня в Минеральных Водах в рамках программы «Вернуть достоинство» был открыт мемориал памяти более 7,5 тысячи евреев, расстрелянных нацистами на местном стекольном заводе. Инициатором его создания выступил Российский еврейский конгресс (РЕК).

Открытие прошло при поддержке Пятигорской еврейской религиозной общины «Геула», правительства Ставропольского края и администрации города Минеральные Воды. Церемония собрала десятки людей, включая местных жителей, неравнодушных к трагедии, произошедшей на этом месте. Среди присутствовавших были президент РЕК Юрий Каннер, посол Израиля в России Гарри Корен, глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев, главный раввин Ставрополья Михаэль Хен, глава Пятигорской краевой еврейской общины «Геула» Арон Мардахаев.

Как отметил Каннер, «мы поставили около двадцати таких памятников на протяжении последних пяти лет. Хочу сказать, что в ближайшее время мы откроем первый в России памятник расстрелянным цыганам в Смоленской области. Мы взяли это на себя и, думаю, справимся. В ближайшее время сделаем. Все то, что мы делаем, — делаем затем, чтобы помнить о том, что было, чтобы это больше никогда не повторилось».

В ходе церемонии посол Корен вручил памятную медаль «Праведников народов мира» от израильского музея истории Холокоста «Яд ва-Шем» Ларисе Новиковой, внучке и дочери людей, спасших во время войны Евгению и Татьяну Эль. «Я благодарю организаторов за то, что им удалось восстановить достаточно большой список тех, кто погиб здесь. Эта идея получает особый смысл, потому что многие из тех, кто похоронен здесь, не оставили потомков, — заявил посол. — Израиль, как и Россия, выступает против искажения исторической правды, борется против возрождения нацизма, отрицания Холокоста и забвения памяти павших бойцов Красной армии».

Следующим шагом в рамках программы «Вернуть достоинство» Российский еврейский конгресс планирует вернуть имена расстрелянным в Змиёвской балке в Ростове-на-Дону — крупнейшем захоронении жертв Холокоста в России. Среди 27 тысяч жертв той трагедии, большинство из которых были евреями, сегодня найдены 4004 имени, продолжается согласование установки плит с этими именами. Кроме того, РЕК считает, что этот проект должен стать началом масштабных поисковых работ по восстановлению имен всех, кто погребен в Змиёвской балке.