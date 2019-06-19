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Трамп на митинге рассказал о своей жёсткости в отношениях с Россией

Политика

Демократов в США «не волнует Россия», заявил Дональд Трамп

Орландо, США, 19 июня 2019, 04:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что никто из его предшественников не был более жёстким в отношениях с Россией, чем он сам. Об этом глава Белого дома заявил на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, в штате Флорида.

«Никто не был жёстче по отношению к России, чем Дональд Трамп», — приводит его слова Fox News.

По мнению президента США, его оппонентов из Демократической партии «не волнует Россия». «Они заботятся только о своей собственной политической силе», — заявил он.

Трамп отметил, что за два с половиной года своего президентства он укрепил вооружённые силы США, ужесточил санкционное давление на Москву, а также смог создать «серьёзную конкуренцию» России в Европе, предложив «альтернативный источник поставок энергоносителей».

Как передавало ИА REGNUM , ранее в ходе митинга в Орландо Дональд Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп официально объявил о выдвижении на второй срок

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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