Новый и.о. главы Пентагона вступит в должность 24 июня

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн 24 июня передаст свои полномочия нынешнему министру Сухопутных войск Марку Эсперу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Полномочия и функции исполняющего обязанности министра обороны перейдут Марку Эсперу с 00:01 24 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что Патрик Шэнахэн, которого сенат должен был окончательно утвердить в должности главы Пентагона, взял самоотвод, и теперь на его место будет назначен Марк Эспер.

По словам главы Белого дома, решение уйти с поста Шэнахэн принял самостоятельно, желая посвятить больше времени семье. Вместе с тем ранее в СМИ появлялась информация, что Трамп недоволен Шэнахэном и подбирает другую кандидатуру на его место.

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