В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Москва, , 01:13 — REGNUM Министерство обороны России намерено изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Об этом 19 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, новыми правилами определяется, что все выпускники — как военных, так и гражданских вузов — будут получать очередное воинское звание спустя два года службы.

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.

Сообщается, что решение о введении новых правил уже принято в Министерстве обороны, а соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца текущего года.