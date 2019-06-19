Среда, 19 Июня 2019 года
01:31:05 МСК

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Политика

Сроки получения новых званий уравняют для выпускников всех вузов

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»
Иллюстрация: Mil.ru
Будущие офицеры

Москва, 19 июня 2019, 01:13 — REGNUM  Министерство обороны России намерено изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Об этом 19 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, новыми правилами определяется, что все выпускники — как военных, так и гражданских вузов — будут получать очередное воинское звание спустя два года службы.

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.

Сообщается, что решение о введении новых правил уже принято в Министерстве обороны, а соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца текущего года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Министерство обороны России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить