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Минюст США помешал перевести Манафорта в другую тюрьму — NYT

Политика

После письма из минюста руководство федерального Бюро тюрем Соединенных Штатов решило выступить против перевода Манафорта

Минюст США помешал перевести Манафорта в другую тюрьму — NYT
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Нью-Йорк, США, 19 июня 2019, 01:14 — REGNUM  Решение перевести экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке было отменено из-за вмешательства американского минюста, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, первый заместитель генпрокурора США Джеффри Розен направил в прокуратуру Нью-Йорка письмо по делу Манафорта. В письме сообщалось, что ведомство тщательно отслеживает перемещения осужденного на семь с половиной лет экс-главы предвыборного штаба Трампа.

Позднее руководство федерального Бюро тюрем Соединенных Штатов решило выступить против перевода Манафорта в нью-йоркскую тюрьму «Райкерс-Айленд». Его решили оставить отбывать заключение в федеральной тюрьме Канаан штата Пенсильвания.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно о намерениях прокуратуры штата Нью-Йорк перевести Пола Манафорта в тюрьму «Райкерс-Айленд». Желание перевести экс-главу предвыборного штаба Трампа возникло у прокуратуры в связи с необходимостью вызывать его на допросы по новым обвинениям в махинациях на рынке жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Манафорта планируют перевести в тюрьму в Нью-Йорке

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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