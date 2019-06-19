Парламент Молдавии будет расследовать путч Плахотнюка

Кишинёв, , 00:11 — REGNUM Парламент Молдавии 18 июня проголосовал за создание следственной комиссии для расследования попытки Демпартии совершить антиконституционный путч с помощью Конституционного суда и Генпрокуратуры. Как передает ИА REGNUM, за создание комиссии проголосовали 57 депутатов — социалисты и представители блока ACUM.

Комиссию возглавит социалист Владимир Цуркан, его заместителем станет Михаил Попшой из партии «Действие и солидарность». Комиссии поручено выяснить, при каких обстоятельствах судьи Конституционного суда принимали решения с 6 по 9 июня, которые потом тот же КС отменил.

Представитель ACUM Сергей Литвиненко также отметил, что есть информация о том, что в период кризиса судьи выдали 60 мандатов на арест депутатов коалиции. Это также предстоит установить комиссии.

Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков заявил, что все решения принимали судьи, а Демпартия и депутаты-демократы тут не при чем.

Напомним, проиграв выборы Демпартия во главе с Владимиром Плахотнюком попыталась силой удержать власть с помощью подконтрольного Конституционного суда и силовых ведомств. Однако, после вмешательства России, ЕС и США передача власти была проведена, а олигарх Владимир Плахотнюк, правивший Молдавией в последние годы, покинул страну.