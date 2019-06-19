Новый судя КС Армении «страшный сон бывших властей»

Ереван, , 00:03 — REGNUM Армянским парламентариям сегодня, 18 июня, с пятой попытки удалось избрать судью Конституционного суда, кандидатура которого была представлена президентом Армении Арменом Саркисяном.

Ваге Григорян по итогам тайного голосования получил 99 голоса «за», 22 депутата высказались против его кандидатуры. По мнению экспертов, избрание Ваге Григоряна изменит всю суть работы КС, принимая во внимание то обстоятельство, что состав суда пополнит независимый юрист, человек, который в течение последних 20 лет защищал права людей, которые остались без крова в результате застройки центра Еревана, также права многочисленных политзаключенных. Помимо этого, Григорян станет первым судей КС, который 15 лет назад сам был политзаключенным.

После смены власти в Армении в мае 2018 года, Ваге Григорян стал первым судей КС, который пользуется доверим новых властей Армении. Главой Конституционного суда, напомним, является Грайр Товмасян, который был одним из видных членов бывшей правящей Республиканской партии Армении, которая лишилась власти в результате «бархатной революции».

Сразу после избрания Григорян выразил надежду на плодотворную работу с Грайром Товмасяном, сколько бы она ни продлилась. При этом Григорян не стал скрывать, что готов работать и на посту председателя КС.

Хотя прямо не было заявлено о том, что правящая фракция «Мой шаг» проголосует за кандидатуру Григоряна, однако во фракции не скрывали положительного отношения к кандидату. Во фракции «Мой шаг» 88 депутатов, за Григоряна отдали свои голоса 99 депутатов, что подсказывает, что в оппозиционных фракциях «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), которые объявили о свободном голосовании, кандидат также получил поддержку.

Избрания судьи КС рассматривается со времен Национального собрания предыдущего созыва. Армен Саркисян за это время четыре раза представил парламенту кандидатов в судьи, причем Ваге Григорян представлен во второй раз. В прошлом году РПА провалила выборы судьи КС, а депутаты новой власти не одобрили двух следующих кандидатов, предложенных Арменом Саркисяном.

Повторное выдвижение кандидатуры Ваге Григоряна вызвало недовольство представителей бывшей власти и депутатов от оппозиции: кандидат не может быть выдвинут во второй раз, считают они. Однако, по словам многочисленных авторитетных юристов, выдвижение Григоряна полностью укладывается в рамки закона.

Почему бывшие власти Армении так яростно выступают против Ваге Григоряна? По мнению издания «Баграмян 26», он является главным защитником политзаключенных, жертв преследований времен правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Ваге Григорян изнутри знает все проблемы судебной системы и в лицо знает всех коррупционеров этой системы. Кроме этого, он наизусть знает все незаконные дела, инициированные Кочаряном и Саргсяном против своих оппонентов и критиков.

Все спорные дела в итоге доходят до Конституционного суда, где их в числе других будет рассматривать Ваге Григорян. Таким образом пока еще действующий глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян — назначенец Сержа Саргсяна, не сможет принимать те решения, которые нужны его боссам в лице Саргсяна и Кочаряна. Судья Конституционнго суда Ваге Григорян — страшный сон бывших властей», — пишет издание.