Парламент Молдавии назначил дату всеобщих местных выборов

Кишинёв, , 23:59 — REGNUM Парламент Молдавии принял решение, что всеобщие местные выборы в стране пройдут 20 октября. Как передает ИА REGNUM, за это решение проголосовали социалисты и блок ACUM, а правящая Демпартия — против.

Демократы заявили, что новые власти затягивают проведение местных выборов, которые можно организовать уже в конце августа или в начале сентября. Тем не менее, фракция ДПМ в итоге проект поддержала.

Предыдущие всеобщие местные выборы прошли в Молдавии 14 июня 2015 года.