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Великобритания «серьёзно поплатится» за отсрочку Brexit — Борис Джонсон

Политика

«Мы должны выйти 31 октября»

Лондон, 18 июня 2019, 23:56 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа и основной кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон уверен, что страна «серьёзно поплатится», если Brexit снова будет отсрочен, 18 июня передает агентство Reuters.

«Мы должны выйти 31 октября, — заявил Джонсон журналистам. — Если мы не сделаем этого… мы все серьёзно поплатимся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня Джонсон выиграл второй раунд голосования по «нокаут-системе» среди законодателей от Консервативной партии. В гонке за пост премьер-министра Великобритании осталось пятеро претендентов.

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