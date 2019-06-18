Сирийские провинции Хама и Латакия вновь обстреляны боевиками

Дамаск, , 23:29 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования в Сирии вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв 11 населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил 18 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По информации центра, за сутки джихадисты обстреляли три поселения в провинции Хама и восемь населённых пунктов в провинции Латакия.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шмайса, Айн-Эн-Наур, Мамухия, Кермель, Хамрат, Сафсафа, Кара-Джагез и Икко провинции Латакия, Джалама, Кафер-Яхут и Хаммамият провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Наряду с этим, российский Центр продолжает раздачу продовольственных наборов и организацию медицинской помощи нуждающимся жителям Сирии.

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