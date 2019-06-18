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Эрдоган сообщил, что Турция «очень скоро» получит С-400

Политика

Турецкие власти не откажутся от сделки с Россией, несмотря на давление США

Эрдоган сообщил, что Турция «очень скоро» получит С-400
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Эрдоган

Анкара, 18 июня 2019, 23:20 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «очень скоро» получит российский системы ПВО С-400, 18 июня передает агентство Reuters.

Эрдоган также подтвердил, что «сделка неотменяема», о чем он уже говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка Турцией комплекса ПВО у России привела к резкому недовольству Вашингтона. Пентагон остановил поставки Турции истребителей F-35.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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