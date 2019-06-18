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Тимошенко готова присягнуть Зеленскому

Политика

Лидер «Батькивщины» торгуется

Тимошенко готова присягнуть Зеленскому
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 18 июня 2019, 22:53 — REGNUM  Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что при любом исходе досрочных выборов в Верховную раду она всё равно во всём будет помогать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила сегодня, 18 июня, в эфире телеканала «112 Украина».

«Как бы ни закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всём», — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что в её партии никто не хочет того, чтобы очередные пять лет нового президентства закончились для Украины ещё одним разочарованием и потерей шансов.

Напомним, что ранее Тимошенко уже заявляла, что в случае прохождения её партии в Верховную раду она готова к формированию коалиции с пропрезидентской партией «Слуга народа».

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Политическая жизнь Украины
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