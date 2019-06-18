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Ляшко сообщил, что Зеленского теперь нельзя считать мужчиной

Политика

«Прославившийся» нетрадиционной ориентацией политик оценил нового президента Украины

Ляшко сообщил, что Зеленского теперь нельзя считать мужчиной
Иллюстрация: President.gov.ua
Владимир Зеленский

Киев, 18 июня 2019, 22:48 — REGNUM  Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко, более известный своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной мужественности.

Об этом Ляшко заявил 18 июня в эфире телеканала «112 Украина». По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен был помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, плохо почувствовавшей себя во время их встречи.

«Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, — не по-мужски», — заявил Ляшко.

При этом Ляшко не стал уточнять, что должно произойти в Германии для того, чтобы Ангела Меркель оказалась рядом с «неоднозначно знаменитым» украинским политиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с украинским президентом Зеленским почувствовала себя настолько плохо, что это было заметно со стороны.

Позднее она объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием из-за жары.

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