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Кадыров связался с МКС

Политика

Глава Чечни просил не приглашать его в космос

Грозный, 18 июня 2019, 22:44 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс связи с находящимся на борту Международной космической станции российским космонавтом Олегом Кононенко, который является командиром экипажа. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает РИА Новости.

Сегодня в Чечню прибыла делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Главой делегации является начальник Центра подготовки косманавтом Павел Власов. Также в состав делегации входит заместитель начальника центра Юрий Маленченко.

Делегация посетила Российский университет спецназа в Гудермесе и встретилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи с Кадыровым был проведен сеанс связи с бортом МКС, на которой находится космонавт Кононенко.

Космонавт рассказал, что он с орбиты неоднократно видел город Грозный. В 2015 году он сделал фотографию Грозного, а сейчас, когда снова пролетал на ним, то увидел, что город сильно разросся.

В свою очередь, Кадыров пригласил Кононенко в Грозный после того, как он вернется на Землю. При этом Кадыров пошутил: «только меня в космос не приглашайте».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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