В Литве просят ввести интернет-цензуру и запретить Sputnik

Вильнюс, , 22:14 — REGNUM Депутаты литовского парламента от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис сегодня, 18 июня, обратились в надзорные органы с просьбой физически запретить на территории Литвы доступ к порталу холдинга «Россия Сегодня» Sputnik-Литва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает пресс-служба Сейма Литвы, по мнению политиков, Литва справляется с влиянием российского телевидения, а после череды запретов российских каналов количество зрителей снизилось в три раза. При этом в интернете, возмущаются депутаты Сейма, доступ к российским информационным ресурсам остаётся открытым, а Sputnik-Литва ещё и вещает на литовском языке.

Политики пишут, что среди материалов — «дезинформация», при этом аргументом, например, приводится выдержка из публикации, в которой описывается, как так называемые литовские лесные братья участвовали в истреблении мирного населения, в Холокосте, или воевали на стороне фашистской Германии, что исторически доказано и является неоспоримым фактом, кроме литовской идеологии. Кащюнаса и Ажубалиса в принципе возмущает словосочетание «так называемые лесные братья».

Напомним, что в Литве действительно поочерёдно прекращали вещание Первого канала, НТВ, «России», Рен-ТВ и других российских каналов, однако следует отметить, что снижение охвата аудитории в три раза — официальная статистика литовских кабельных операторов, тогда как значительная часть зрителей, устав от постоянной цензуры литовских регулирующих органов, попросту переключилась на пиратский контент IP-TV, который и стоит дешевле, и каналов гораздо больше, нежели предлагают официальные кабельные операторы.

Подробнее об этом можно прочитать в материале «Русскоязычная Литва вошла в состав России».