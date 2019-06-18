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Три самолёта Швеции и США вели разведку у границ России

Политика

Крым, Донбасс и Калининградская область вызывают устойчивый интерес США и их сателлитов

Симферополь, 18 июня 2019, 21:55 — REGNUM  За последние сутки у российских границ были замечены три воздушных разведчика НАТО, сообщает 18 июня мониторинговый авиационный ресурс PlaneRadar.

У границ Калининградской области на высоте 11,3 км курсировал самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102 002, взлетевший с авиабазы в Линчепинге.

Взлетевший с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10−2043 и позывным UAVGH000 днём вёл разведку у линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе, а в 19:05 мск ушёл к Черноморскому побережью России и облетел Крымский полуостров.

Почти в это же время у границ Крымского полуострова провел разведывательный полёт противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168 997.

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