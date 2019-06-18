В вопросе Донбасса риторика Зеленского напоминает стиль Порошенко — эксперт

Киев, , 21:50 — REGNUM Позиция Киева относительно войны на Донбассе все больше и стилистически, и по сути напоминает то, что говорилось экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом 18 июня написал на своей странице в Фейсбуке бывший украинский дипломат Богдан Яременко, комментируя итоги визита президента Владимира Зеленского в Париж.

«К президенту Зеленскому и его внешнеполитической команде есть только один вопрос, лучше сказать, комментарий — позиция Украины относительно войны на востоке все больше и стилистически, и по сути напоминает то, что говорилось и делалось Порошенко. Здесь стоит задуматься над простым, но прикладным вопросом — если все время бить молотком по пальцу, то изменится ли результат? То есть, если делать и говорить, как делал и говорил Порошенко, стоит ли ожидать другого результата? В том числе и от встречи в нормандском формате?» — задался вопросом Яременко.

«Ну и, говоря о Париже, как не вспомнить о cherchez la femme? Лично я ничего, кроме позитива, не мог сказать о Марине Порошенко… Но Елена Зеленская и выглядит, и звучит еще более убедительно (а волнение от саммитов вскоре пройдет)», — добавил Яременко.

При этом он считает, что Зеленский, в отличие от Порошенко, не фанат «заливного стиля» в информационной политике.

«Псевдогосударственный стон на тему «как же он будет вести международные переговоры?» уступает место нормальной дискуссии и критике смыслов. И здесь, говоря о визите президента Зеленского во Францию, не стоит бояться того, что он о чем-то не договорился с Макроном. Просто Зеленский не фанат «заливного стиля» в информполитике о том, что в ходе визита «состоялась сверка часов», а «стороны скоординировали планы по укреплению международной коалиции для поддержки Украины и расширения режима санкций против России из-за оккупации Крыма и Донбасса». Нет сомнения, что еще год назад именно такие результаты точно таких же переговоров нам в подобных выражениях и объясняли бы. И попробовал бы я не согласиться. Точнее, я пробовал, не соглашался и сразу становился зрадофилом и тем, кто не понимает «страшный и тайный план», — пишет Яременко.

По его словам, Запад и Украина расходятся во взглядах на то, как лучше помочь Украине, и как лучше «сдерживать Россию».

«Так всегда и было. Это результат принципиально разных интересов. Европе — чтобы не было хуже, а Украине — война и оккупированные территории… Не соглашаться в разговоре с другом, от которого зависишь, — это тоже мастерство дипломата. Франция и в вопросе «Северного потока — 2» склоняется в сторону немецко-российских бизнес-интересов, а не в сторону Украины. И в вопросе достижения уже общей цели — возвращения Украине оккупированных территории Донбасса — мы иногда имеем разное виденье путей ее достижения. Правда — она такая. Не всегда красивая и приятная», — пояснил Яременко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Зеленский совершил официальный визит во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном.

«Прежде всего речь шла о возвращении мира в Украину. Это мой приоритет. Это моя позиция как человека и как президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день», — сказал Зеленский в ходе брифинга сМакроном.

«Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе… Убежден, что Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, из-за чего каждый украинец испытывает боль. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — рассказал Зеленский.