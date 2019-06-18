Почему и зачем Кудрин выступил перед «прямой линией» президента?

Галина Смирнова, , 21:42 — REGNUM

После недавних событий, связанных то с резко снизившимся, то на ровном месте резко подскочившим рейтингом президента РФ Владимира Путина, все стали активно рассуждать на тему механизмов подсчета рейтинга, чем-то напоминая ситуацию с Росстатом, которому пришлось объяснять, почему цифры расходятся с реальностью. В мае ВЦИОМ даже разъяснял всем, каким образом проводится оценка мнения россиян, и пояснял, зачем прежнюю методику дополнили новой — «закрытым вопросом». Между тем, быть может, никакая другая методика, кроме как «прямая линия с президентом», не сможет точно определить проблемы россиян и оценить их уровень доверия президенту. Поясним, если россияне звонят и пишут президенту в надежде на решение проблем, то это говорит о том, что они верят Владимиру Путину и доверяют ему. В зависимости от того, насколько менялось за годы существования «прямой линии» количество страждущих, и можно вывести тот самый средний показатель доверия и состояния социально-экономической жизни страны, включая эффективность работы власти в целом.

В этом году «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня. А на днях Владимир Познер пригласил к себе в программу главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Некоторые эксперты откровенно удивились выбору Познером своего оппонента при обсуждении состояния дел в стране, мол, обсуждать экономику нужно с теми, кто ее «делает». И самое главное — удивились решимости Кудрина выступить с альтернативной «прямой линией»…

Однако, возможно, выбор оппонента был не столь случайным. Ведь многие эксперты видят и говорят, что в стране предкризисная ситуация, как в 2008 году, с гораздо более худшими предстоящими сценариями его завершения, предрекая даже перестройку. Если оглянуться в этот самый 2008 год, то мы вспомним, что тогда Алексей Кудрин был вице-премьером и министром финансов РФ. На просторах интернет-пространства можно найти заявления Алексея Кудрина того времени. Вот, например, издание bigness.ru в марте 2008 года сообщало, что для предотвращения диспропорции тарифов на электроэнергию между группами потребителей нужно будет пойти на более высокие темпы роста тарифов — об этом Алексей Кудрин заявил на коллегии Федеральной службы по тарифам. Кроме того, Кудрин отметил, что уже в ближайшее время правительство не сможет обеспечить финансовую поддержку регионам для выравнивания тарифов, передает издание со ссылкой на ИА «Финмаркет».

В днях сегодняшних в течение последних лет о повышении тарифов на электроэнергию и устранении механизма субсидирования активно вещает реформатор Анатолий Чубайс. И надо отметить, настолько успешно и, очевидно, убедительно вещает, что первая ласточка — «Россети» — уже находится на взлете, как говорится, не мытьем, так катаньем — организация предложила повысить тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в группу «Россети — ФСК ЕЭС». Данную инициативу, как сообщало на днях ТАСС, в целом поддерживает Минэнерго РФ. Инициатива, таким образом, усматривает своей целью создание равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. Смешно и грустно, не правда ли — сопоставлять крупный бизнес с малым? Стоит ли пояснять даже мало-мальски грамотному человеку, что повышение тарифов вызовет рост цен? Что же касается механизма субсидирования, который уже несколько лет пытаются устранить якобы в целях снижения нагрузки на предприятия, то есть на их благо, то не стоит забывать, что все затраты предприятия в любом случае закладываются в себестоимость конечной продукции, которую оплачивает конечный потребитель. Так что, как говорится, «за все уплачено», и потому инициаторам не стоит прикрываться благими намерениями. Может, просто честно заявить, что социальный взрыв спланирован, а не возможен в результате бедности, как говорил Кудрин в гостях у Познера?

Какие есть сегодня предпосылки для роста цен на электроэнергию при росте ее выработки и образовавшемся профиците, в том числе за счет снижения потребления промышленными предприятиями России? Не так давно Анатолий Чубайс выложил на своей странице в Фейсбуке свою встречу в Санкт-Петербурге с молодежью, где в рамках «квартирника», как он сам назвал формат этой встречи, он рассказывал о том, как делать крупные инновационные проекты. Основной темой при «разборе полетов» стала ветроэнергетика. Спикер Чубайс убеждал молодежь в том, что в мире доля традиционных источников выработки электроэнергии будет сокращаться в пользу нетрадиционных. Почему Чубайс рассказывал это молодежи? Убедить людей с «замшелым» мышлением в перспективности ветроэнергетики сложно? Интересно, если традиционным сетям нужна модернизация, то нужна ли она ветростанциям или они являют собой «вечные двигатели» с «вечными аккумуляторами», которые собирают в себя энергию, и во сколько может обходиться подобная модернизация, если сами станции стоят заоблачно дорого по сравнению с традиционными источниками? Бремя, заложенное в тарифах на подобную модернизацию, будет нести молодежь, когда перешагнет зрелый возраст? А, главное — какая необходимость внедрения данных станций именно сейчас, когда экономика страны хромает в силу ухода от фундаментального мышления решения вопросов в нетрадиционное? А между тем энергия, выработанная ветростанциями, уже заложена в оптовый рынок всей электроэнергетической отрасли. А значит, ее необходимо продавать и, конечно, не в убыток ее собственникам. Обозначать ее стоимость даже стыдно, найти данные цифры можно уже во многих информационных источниках. Правильно ли мы понимаем, что, таким образом, мы как потребители — и население, и предприятия — должны получить рост цен на электроэнергию именно за счет появления ветроэнергетической доли и заплатить за нее ее инициаторам и собственникам? Не такие ли действия приводят к бедности и, как следствие, к росту социальной нестабильности в стране?

Вернемся в 2008 год. Как писало издание «Русская линия» в апреле 2008 года, профессор, академик РАН Сергей Глазьев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», выступая в передаче «В круге света», касаясь темы падения доллара США, заявлял, что у России появляется серьезный шанс вернуть себе былую часть мирового «сеньоража». Однако Россия сегодня придерживается непродуктивной экономической стратегии и «из-за политики Кудрина, с одной стороны, является сырьевой колонией Европы, а с другой стороны, финансовым донором Америки».

«В этой системе все решает клерк, — отмечал Глазьев. — И если до президента информация не доходит, значит, мы заложники корпоративных интересов. То же самое происходит с «концепцией-2020». Президент говорит — инновационный путь развития, даешь повышение уровня жизни в разы. Производительность труда в четыре раза. Все говорят: ура. А на самом деле Кудрин принимает решение поднять тариф на электроэнергию на 30%, хотя раньше было намечено поднять на 20%. Т. е. тихой сапой люди, заинтересованные в том, чтобы монополисты получали еще больше денег, проводят свою линию. Это лоббирование частных интересов, потому что интересы Газпрома и РАО ЕЭС сегодня стали частными интересами. Они лоббируют интересы своих корпоративных структур и хоронят тем самым переход на инновационный путь развития».

Завершить эту статью, как и начинали ее, хочется отдельными цитатами из пьесы Островского «Бедность не порок» («Гордым Бог противится») —

«Жалованье маленькое, от Гордея Карпыча все обида да брань, да все бедностью попрекает… а жалованья не прибавляет!»

К слову, пьеса, написанная в 1853 году, по замыслу ее автора, высмеивает нелепую моду на западные веяния в укладе жизни русского купечества.