Генсек ООН просит Россию и Турцию стабилизировать ситуацию в Идлибе

Нью-Йорк, США, , 21:27 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал Российскую Федерацию и Турцию срочно принять все возможные меры для стабилизации ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом Генсек ООН заявил журналистам сегодня, 18 июня.

«Я обращаюсь, в частности, и к гарантам Астаны, и к Российской Федерации, и к Турции, учитывая, что они — подписанты меморандума о взаимопонимании по Идлибу от сентября 2018 года, что они должны безотлагательно стабилизировать ситуацию», — сказал Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН также выразил сильную обеспокоенность эскалацией боевых действий в Идлибе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб окопалось большое количество террористических группировок. Чтобы снизить уровень насилия в стране было решено установить зоны деэскалации, одной из которых стала значительная часть провинции Идлиб.

Однако террористы использовали режим прекращения огня для наращивания и перегруппировки сил. Теперь они предпринимают попытки наступления на позиции сирийских правительственных сил. Пока эти попытки безуспешны.

Сирийские войска при поддержке России вынуждены наносить ответные удары по террористам в Идлибе. Но Генсек ООН считает, что даже в борьбе с терроризмом необходимо обеспечить полное соблюдение прав человека и гуманитарного права.