Дональд Трамп сменил главу Пентагона

Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сменил временно исполняющего обязанности министра обороны США. Об этом Трамп написал сегодня, 18 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, придя к власти, Трамп назначил главой Пентагона Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Он довольно долго продержался на этом посту, но затем выразил несогласие с решением Трампа начать вывод американских войск из Сирии. После этого он был вынужден уйти в отставку.

Исполняющим обязанности главы Пентагона был назначен Патрик Шэнахэн. Окончательно утвердить его в должности министра обороны должен был сенат Конгресса США. Однако к Шэнахэну было много вопросов, так как он является представителем военно-промышленного комплекса.

По словам Трампа, Шэнахэн решил не продолжать процесс утверждения в сенате и посвятить больше времени семье. На его место был назначен Марк Эспер, который до настоящего момента был министром сухопутных сил.

«И.о. министра обороны Патрик Шэнахэн, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны», — написал Трамп.

Президент США уверен, что Эспер «отлично справится» с новой работой.