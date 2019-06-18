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Пентагон выделит ещё $250 млн на помощь украинской армии

Политика

В военном бюджете США заложена статья расходов на военную помощь Украине

Вашингтон, 18 июня 2019, 20:51 — REGNUM  Министерство обороны США планирует выделить $250 млн на дополнительную подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Пентагона.

Данные средства пойдут на оснащение подразделений ВСУ и консультативные услуги по наращиванию боевого потенциала украинской армии.

В Пентагоне также отметили, что помощь США для украинской армии будет продолжена и впредь. Более того, с 2014 года общая сумма этой военной помощи для ВСУ со стороны США составила уже $1,5 млрд.

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