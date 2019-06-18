Ян Цзечи встретился с главой 73-й сессии Генассамблеи ООН

Пекин, , 20:17 — REGNUM На следующий день после премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с пребывающей с визитом в Пекине председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой Гарсес встретился руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам, экс-министр иностранных дел КНР Ян Цзечи, сообщает 18 июня Синьхуа.

Назвав ООН ядром существующей международной системы, Ян Цзечи высказался в защиту основных норм международного права и международных отношений в том виде, в котором они вытекают их основных Целей и принципов Устава ООН.

Остановившись на продвижении Китаем проекта «Пояса и пути», «патриарх» китайской внешней политики, которым считается Ян Цзечи, охарактеризовал его цель как укрепление глобальных взаимосвязей и достижение скоординированного развития всех стран мира.

«Китай намерен продолжать сотрудничество с ООН для содействия достижению Целей устойчивого развития до 2030 года», — заключил дипломат.

В свою очередь Гарсес высоко оценила приверженность Китая многосторонним подходам и принципу свободы торговли, заявив, что ООН готова к более тесному сотрудничеству с Пекином.