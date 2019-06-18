Рассмотрено 10% правок: Рада в Киеве штурмует новый Избирательный кодекс

Киев, , 20:17 — REGNUM Верховная рада Украины фактически с начала июня занимается принятием очередного масштабного документа — нового Избирательного кодекса.

По состоянию на вечер 18 июня украинский парламент рассмотрел 466 правок из примерно 4,5 тыс., поданных ко второму чтению документа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент может принять проект Избирательного кодекса до 14 июля, т. е. фактически будет заниматься до проведения в стране досрочных парламентских выборов только эти вопросом.

«Я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю на пути принятия этого Избирательного кодекса… И рассчитываю на то, что мы еще в рамках этой сессии, то есть до 14 июля, если я не ошибаюсь, сможем принять Избирательный кодекс», — сказал Парубий.

4 июня профильный комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил и рекомендовал парламенту рассмотреть во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса.

ИА REGNUM напоминает, что Избирательный кодекс, объединяющий в себе положения сразу пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей — был принят в первом чтении в ноябре 2017 года. Отметим, что за документ проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов — 226 человек.

На досрочные парламентские выборы, запланированные на 21 июля, Избирательный кодекс не влияет — эти выборы пройдут по старому законодательству.

Также отметим, что в этом году Верховная рада уже принимала один масштабный документ — т.н. закон об украинизации, тогда в рамках второго чтения за 1,5 месяца парламент рассмотрел около 2,5 тыс. правок.