Информация РУСАДА – «шоковая»: в Чувашии опровергают применение допинга

Чебоксары, , 20:11 — REGNUM В Чувашии «немножко шоковой» назвали информационное сообщение РУСАДА о том, что в республике выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил и в отношении 33 спортсменов могут быть открыты дела. Власти опровергли предположения о том, что в Чувашии применяют допинг. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 июня, заявил на брифинге министр спорта и физической культуры Чувашии Михаил Богаратов.

Глава минспорта республики, говоря о распространённой 17 июня информации РУСАДА, признался, что она «для нас явилась немножко шоковой и не совсем были, честно говоря, готовы». По его словам, «отправной точкой» проверок стало 8 июня 2017 года, когда при оказании медпомощи специалистами Республиканского центра медицинской профилактики лечебной и спортивной медицины сотрудники РУСАДА зафиксировали факт «внутреннего капельного введения лекарства, не входящего в запрещённый список в объёме 250 мл по медицинским показаниям по внесоревновательный период». В Чувашии признают ошибку врача, но подчёркивают, что нарушением стало не введение препарата, а его объём. В Чувашии констатируют, что по данному факту дважды возбуждали уголовное дело, но дважды его закрывали, в том числе соответствующее определение вынес Ленинский районный суд Чебоксар.

«Затронута честь мундира чувашского спорта. Поступали звонки от всех федераций и от ветеранов, спортсменов, и от родителей детей, которые посещают наши школы. Первый вопрос, конечно, был о том, что это, как это, где это?» — сказал Михаил Богаратов, подчеркнув, что «официальной информацией» от РУСАДА «на данном этапе не обладаем».

В том числе неизвестны имена спортсменов, в отношении которых могут быть заведены за нарушение антидопинговых правил.

«Есть применение допинга, а есть нарушения процедурных правил. Применение допинга, я вас уверяю, в нашей республике на данный момент нет. В тот период, о котором они (РУСАДА, — прим. ИА REGNUM) говорят, тоже не было», — заявил министр спорта Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня РУСАДА распространила сообщение о том, что в Чувашии в течение двух лет (с июня 2017 по июнь 2019 года) отдел расследований антидопингового агентства провёл «серию мероприятий, в результате которых были выявлены и зафиксированы факты использования запрещённого метода в одном из спортивных училищ» в Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в отношении 33 спортсменов могут быть открыты дела.

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Антидопинговое агентство также напомнило, что в июне 2017 года направило в правоохранительные органы информацию в отношении одного из спортивных врачей Чувашии. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 230.2 УК РФ («Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»). Это было первое в России «антидопинговое» уголовное дело, но в ноябре дело было прекращено «в связи с отсутствием события преступления».

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