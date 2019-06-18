Белый дом отрицает, что Трамп хочет отставки главы ФРС США

Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Белый дом отрицает, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться отставки главы Федрезерва Джерома Пауэлла, 18 июня передает агентство Reuters.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил журналистам, что Трамп не добивается никаких изменений в статусе действующего председателя ФРС США.

Кадлоу также заявил, что «ФРС независима» и будет принимать решение об изменении базовой процентной ставки «по своему усмотрению».

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