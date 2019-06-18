Пакистан просит Туркмению снизить цену на газ

Ашхабад, , 19:38 — REGNUM Пакистан просит власти Туркмении до начала строительства пакистанской части газопровода ТАПИ пересмотреть цену на природный газ в рамках ранее заключенного соглашения, пишет «The News» со ссылкой на информацию одного из менеджеров нефтяного комплекса страны.

По имеющимся данным, высокопоставленная делегация госконцерна «Туркменгаз» посетит Пакистан до конца текущего месяца и начнет переговоры с пакистанской стороной.

«Пять месяцев назад мы написали письмо властям Туркмении с просьбой провести диалог по пересмотру цены на газ в сторону понижения, прежде чем приступить к строительству участка трубопровода на территории Пакистана. А также о заседании совета директоров в Ашхабаде, в ходе которого специальный помощник премьер-министра по нефти Надим Бабар попросил власти Туркмении пересмотреть цены на газ в сторону понижения», — цитирует издание высокопоставленного пакистанского чиновника.

Отмечается, что Афганистан, Пакистан и Индия, которые будут получать туркменский газ из газопровода ТАПИ — теперь намерены пересмотреть условия соглашений и попытаться убедить власти Туркмении понизить цену на будущие поставки «голубого топлива».

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода протяженностью 1 814 км и стоимостью около $10 млрд (643 млрд рублей), который позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, в Пакистан и в Индию.

Его пропускная способность должна будет составить около 33 млрд кубических метров газа в год. Ввод в эксплуатацию газопровода ТАПИ запланирован на конец 2019-го — начало 2020 года.

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