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Обмен удерживаемыми лицами: Зеленский в Берлине предложил новый формат

Политика

Президент Украины не воспринял идею Россию об обмене всех на всех

Обмен удерживаемыми лицами: Зеленский в Берлине предложил новый формат
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 18 июня 2019, 19:29 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести обмен «небольшого количества» удерживаемых лиц, который мог бы свидетельствовать о желании начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил сегодня, 18 июня, в Берлине, во время встречи с председателем Бундестага Германии Вольфгангом Шойбле, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обмен людей в формате хотя бы «10 на 10», или «15 на 15» мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации», — отметил Зеленский.

Вместе с тем он заявил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас, и здесь Европа «может помочь».

«Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что во время своей инаугурационной речи Зеленский отметил, что его главная задача — это прекращение огня на Донбассе, а первым шагом станет освобождение всех пленных украинцев.

Тогда в Москве заявили, что в принципе готовы начать диалог с Киевом по обмену удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

«Было бы правильно, по-христиански начать с этих документов… об обмене пленными по принципу «всех на всех», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В июне глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что желание начать процесс обмена удерживаемыми лицами есть у всех сторон, однако пока он не может сказать, когда произойдет сдвиг с места.

«Есть желание начать этот процесс, потому что на это смотрит весь мир. Будем встречаться, обсуждать. Должны быть первые шаги с обеих сторон, я все время говорю, что движение должно быть двусторонним», — заявил он.

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