В Китае укрепляется партийное руководство Вооруженными силами

Пекин, , 19:24 — REGNUM В Пекине прошла XIII конференция партийной организации ВВС НОАК, сообщает 18 июня Синьхуа. По итогам мероприятия со всеми его участниками встретился Генеральный секретарь ЦК правящей Компартии, председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин.

Участие партийно-государственного лидера в крупном отчетно-выборном мероприятии в парторганизации важнейшего вида Вооруженных сил, которым являются ВВС, отражает приоритеты и уровень партийного руководства военным строительством, повышение которого явилось одним из важных решений XIX съезда КПК, прошедшего в октябре 2017 года.

Си Цзиньпин от имени ЦК КПК высоко оценил вклад авиаторов в обороноспособность страны, поздравил участников партийного форума и передал через них всему личному составу ВВС искренний привет и пожелания успехов в укреплении боевой готовности.